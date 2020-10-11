Турция обязательно должна учавствовать в переговорах по Карабаху

Не смотря на достигнутое соглашения в Москве между Баку и Ереваном, Армения не соблюдает режим прекращения огня и обстреливает территории Азербайджана.

Об этом сказала глава турецкой оппозиционной "İYİ Parti" Мераль Акшенер, передает Day.Az.

По словам Акшенер, Турция обязательно должна учавствовать в мирных переговорах по Нагорному Карабаху.

Она отметила, что позиция правительства Турции в поддержке Азербайджана оценивается очень высоко, так как Турция и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Город Гянджа подвергся ракетному обстрелу с территории Бердского района Армении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.