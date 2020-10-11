Армения компенсирует свое поражение на фронте, убивая мирных азербайджанцев

Позиция Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта однозначна: конфликт должен быть урегулирован на основе международного права, то есть в рамках территориальной целостности Азербайджана. Хотя Азербайджан до сих пор поддерживал мирный процесс урегулирования, страна-оккупант Армения своими провокациями и неконструктивным подходом фактически сорвала его. Как отметил Президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу России, в то время как позиция армян основана на исторической лжи и нарушениях норм и принципов международного права, позиция Азербайджана основана на нормах и принципах международного права и исторической справедливости.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), главный редактор газеты "Ени Азербайджан" Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

Как отметил Бабаоглу, по этой причине Азербайджан, используя право на самооборону, закрепленное в международном праве и Уставе ООН, ведет контрнаступление, чтобы восстановить историческую справедливость и свою территориальную целостность.

"В сложившейся ситуации, чтобы Азербайджан и Армения сели за стол переговоров, прежде всего, необходимо выполнение резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН. В этих резолюциях конкретно говорится, что оккупированные территории должны быть возвращены немедленно, безоговорочно и полностью. Армения не только не выполняет эти резолюции, но и продолжает совершать военные преступления. По состоянию на 6 октября в результате артиллерийских обстрелов из Армении и Нагорного Карабаха погибло 27 мирных жителей, более 170 получили ранения и свыше 800 домов были разрушены. Армения обстреливает территорию Азербайджана с применением тяжелой артиллерии и таких разрушительных ракетных систем как "Точка У" и "Эльбрус". Это грубое нарушение Женевских конвенций", - отметил депутат.

Бабаоглу особо выделил обстрелы города Тертер, населения Гянджи, второго по численности населения города Азербайджана, находящегося за пределами зоны конфликта, а также падение ракеты на территории самой крупной электростанции Азербайджана в Мингячевире.

"Эти случаи также отражают очевидно провокационный характер политики оккупантов. Традиционно, каждый раз, когда оккупационная армии Армении попадает в тяжелое положение на поле боя, она наносит удары по мирному населению.

В то же время Армения продолжает свои провокации в информационном пространстве, пытаясь манипулировать международным общественным мнением посредством дезинформации. Так, Армения голословно обвиняет Турцию в причастности к конфликту, всячески стремится занизить значимость побед ВС Азербайджана на фронте, а также число своих реальных потерь. Между тем, вовлечение Турции в процесс возможно только в контексте политического урегулирования. Не секрет, что посредническая миссия Минской группы ОБСЕ за последние 28 лет практически не дала никаких результатов. Следовательно, в этом направлении необходимо действовать рационально и прагматично подход", - сказал Бабаоглу.