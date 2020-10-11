Армения получила новые ракеты «Смерч» и сразу атаковала мирное население

Армения под видом гуманитарной помощи получила новые ракеты "Смерч".

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Армения под видом гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, получила новые ракеты "Смерч". Сразу же начались атаки на мирное население и критически важную энергетическую инфраструктуру в Мингячевире. Посмотрите на разрыв между цивилизованным миром и Арменией", - сказал Гаджиев.