Омбудсмен Азербайджана сделала заявление об армянском обстреле Гянджи

В настоящее время проводятся мероприятия по спасению людей, оставшихся под завалами, в этом плане число погибших и раненых может возрасти.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики.

В сообщении говорится о том, что, нарушив условия гуманитарного перемирия, вооруженные силы Армении ночью 11.10.2020 года подвергли ракетному обстрелу многоквартирное жилое здание в центре Гянджи - второго по величине города Азербайджанской Республики, расположенного более чем в 100 км от зоны боевых действий. В результате обстрела 7 человек погибли, 28 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры.