Обстрелами Гянджи и Мингячевира Армения еще раз доказала свою фашистскую сущность

Обстрелы Арменией мирного населения Азербайджана, в том числе городов Гянджа и Мингячевир, в нарушение условий гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, стали очередными свидетельствами фашистской сущности ее преступного военно-политического руководства.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиндж Гусейнова, передает Day.Az.

Депутат отметила, Армения гнусно продолжает обстреливать населенные пункты и стратегические объекты экономики тяжелой артиллерией и ракетами, намеренно убивая гражданское население Азербайджана, что является грубым нарушением норм и принципов международного права, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним.

"По предварительной информации, 17 человек получили ранения, а тела пяти человек извлечены из-под развалин, образовавшихся в результате ракетного обстрела в Гяндже. Это одно из самых тяжких военных преступлений, совершенных Арменией.

Армения остается "верной" своей отвратительной традиции, грубо нарушая достигнутые договоренности. Этим преступное руководство Армении вновь показала, что не желает мира и не поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров. Эти события еще раз подтверждают, что Армения, вознесшая терроризм на уровень государственной политики, является серьезной угрозой для региона", - сказала депутат.

Гусейнова также отметила, что во время встречи министров иностранных дел в Москве армянская сторона была вынуждена принять условия Азербайджана.

"Судя по всему, армянская сторона не может смириться с этим поражение и потому бесчинствует больше прежнего. При этом следует учитывать, что о переговорах и прекращении огня упрашивала армянская сторона, а не Азербайджан. Конечно, Азербайджан не оставит безнаказанными эти гнусные действия армянской стороны. Для Армении это будет иметь самые серьезные последствия", - добавила депутат.