Армению нужно остановить

"Террористическая политика Армении на государственном уровне продолжается".

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана -заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что безнаказанность Армении побуждает ее совершать еще больше военных преступлений: "Армения, нарушив гуманитарное перемирие, подвергла беспорядочному обстрелу густонаселенный район Гянджи. Надо остановить Армению".