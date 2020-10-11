https://news.day.az/politics/1278618.html Армению нужно остановить - Хикмет Гаджиев
Армению нужно остановить - Хикмет Гаджиев
"Террористическая политика Армении на государственном уровне продолжается".
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана -заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что безнаказанность Армении побуждает ее совершать еще больше военных преступлений: "Армения, нарушив гуманитарное перемирие, подвергла беспорядочному обстрелу густонаселенный район Гянджи. Надо остановить Армению".
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