https://news.day.az/politics/1278620.html Обстрел Гянджи Арменией - это еще один акт геноцида против азербайджанского народа - ФОТО
Обстрел Гянджи Арменией - это еще один акт геноцида против азербайджанского народа - ФОТО
Политика вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается.
Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"Политика вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана продолжается. Это еще один акт геноцида против азербайджанского народа, свидетелями которого мы уже стали во времена Ходжалинского геноцида", - написал он.
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