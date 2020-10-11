Гянджа - символ сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении

Гянджа - символ сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении.

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.