https://news.day.az/politics/1278629.html Гянджа - символ сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении
Гянджа - символ сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении
Гянджа - символ сопротивления государственному терроризму и вандализму Армении.
Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az, написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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