От армянского обстрела Гянджи погибли 7 ​​человек и 34 получили ранения

Военно-политическое руководство государства-агрессора Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленного с 12:00 10 октября режима гуманитарного прекращения огня, продолжает свою террористическую деятельность,​ подвергает обстрелам тяжелой артиллерии населенные пункты Азербайджана, умышленно избрав в качестве целей мирное население.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, несмотря на это,​ Армения​ путем​ распространения лживых сообщений в зарубежных СМИ и социальных сетях, пытается скрыть свои преступления и уклониться от ответственности.

Однако эта ложь разоблачается​ фото и видеоматериалами, распространяемыми​ с места событий​ местными и зарубежными СМИ.

11 октября примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами массированному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана Гянджа. В результате ракетного​ обстрела многоквартирного здания в центре города погибли семь мирных жителей, в том числе три женщины, еще 34 человека​ получили ранения. Среди раненых шестнадцать​ женщин и шестеро​ детей. В городе также более 10 многоквартирным зданиям и более 100​ объектам различного назначения​ был нанесен значительный ущерб.

Находящимися на месте событий сотрудниками прокуратуры проводятся необходимые оперативно-следственные действия для установления перечня пострадавших лиц и объектов гражданской инфраструктуры, которым был нанесен ущерб.

Общественности будет предоставлена подробная информация.