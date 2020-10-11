Варварская сущность Армении

Еще со времен первой карабахской войны хорошо известно, что с армянской стороной договариваться не имеет смысла. Агрессор не имеет никаких представлений о чести, совести, обычаях ведения войны, принятых в цивилизованном мире. Претендуя в противостоянии с Азербайджаном на статус "спасителей цивилизации", армяне демонстрируют образцы варварской жестокости и пещерной злобы, очень прочно внедренных в ментальность несчастного народа вместе с мифами и комплексами неполноценности.

Как известно, с полудня субботы в зоне карабахского конфликта было вроде бы введено гуманитарное перемирие. За отведенное время армянская сторона должна была вывезти с поля боя своих покойников, что само по себе дело непростое, так как трупов тысячи. Но вместо осуществления этой гуманистической цели противник, дождавшись, когда азербайджанская армия, следуя международным нормам и моральным принципам, присущим нашему народу, добросовестно прекратила огонь, набросилась на позиции ВС Азербайджана и мирные населенные пункты страны всей своей оставшейся огневой мощью.

Попытки использовать прекращение огня для возвращения освобожденных позиций не удались. Поэтому враг взял на прицел мирное население.

Сегодня ночью была осуществлена варварская бомбардировка Гянджи, второго по величине города Азербайджана. Снаряд прилетел из Армении. И хотя преступные власти этой страны все отрицают, доказать факт варварского обстрела жилого района Гянджи не трудно.

В месте, куда целился враг, не расположено никаких военных объектов. Их нет даже в окрестностях этого района. Здесь только жилые дома. Стоит подчеркнуть тот факт, что бомбардировка была осуществлена именно в ночное время, когда люди спят в домах и, следовательно, жертв будет больше. Кровь невинных детей всегда высоко ценилась у армянских убийц, их низменные инстинкты удовлетворяются только этим. На поле боя же включается другой инстинкт, тоже очень древний - называется он "страх". Это животный страх перед сильным противником, заставляющий наследников "великих царей" бросать оружие и разбегаться, или же идти на подлости и жалкие хитрости, чтобы спасти свои бессмысленные жизни. Отцы и деды сегодняшних "зинворов" обесчестили свои имена в первую карабахскую войну, их потомки сегодня доказывают, что продемонстрированная армянскими оккупантами в начале 90-х звериная суть была вовсе не реакцией на ситуацию, а закономерностью.

В настоящее время на месте разрыва армянского снаряда продолжаются работы по разбору завалов и эвакуации людей. Оттуда передают - население не паникует, никто не дрожит, не бросается в панике из города. Враг, конечно, рассчитывал на другую реакцию.

В районе обстрела - три жилых здания. В результате армянского обстрела погибли 7 человек, 34 получили ранения.

Нет никаких сомнений, что наша армия отомстит врагу за слезы и боль гянджинских малышей.

Лейла Таривердиева