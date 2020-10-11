Армения еще раз показала свое лицемерие

Несмотря на договоренность о режиме прекращения огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября, достигнутую в результате встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве, вооруженные силы Армении продолжают грубо нарушать это соглашение.

Как сообщает Day.Az в воскресенье со ссылкой на МИД Азербайджана, сразу после вступления в силу режима прекращения огня Агдамский и Тертерский районы Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу вооруженными силами Армении. Спустя несколько часов ВС Армении предприняли попытку наступления в направлении Гадрута и Джабраила.

В результате обстрела армянскими ВС санитарного автомобиля с четко обозреваемым на нем белым флагом, который подбирал тела армянских военных в Суговушане, получил тяжелое ранение работник медслужбы.

В ночь на 11 октября второй по величине город Азербайджана Гянджа, расположенный вдалеке от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате атаки погибли 7 мирных жителей и ранены 34, в том числе дети.

Обстрел мирных жителей и городов армянскими вооруженными силами после договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях является еще одним ярким примером варварства Армении и показывает, что призывы ее руководства к прекращению огня являются ни чем иным, как лицемерием.

Умышленный обстрел Арменией гражданских лиц, домов, гражданских объектов и медицинского персонала в рамках своей агрессивной политики против Азербайджана еще раз демонстрирует, что Армения нарушает основополагающие нормы международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские конвенции.

"Мы решительно осуждаем эти акты агрессии со стороны Армении и призываем международное сообщество предпринять решительные шаги, чтобы заставить захватническую Армению соблюдать международное право и международные обязательства. Вся ответственность за ситуацию в регионе лежит на политическом и военном руководстве Армении", - отметили в МИД.