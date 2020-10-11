Мировое сообщество игнорирует нарушение Арменией режима прекращения огня

Армения, которая совершает военные преступления, целится в мирных жителей Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции, распространенном в социальной сети Твиттер.

"Армения грубо нарушает режим прекращения огня, но при этом мировое сообщество молчит перед Арменией", - сообщили в минобороны.