https://news.day.az/politics/1278656.html Армяне обстреляли санитарную машину, подбиравшую тела армянских солдат - очередная провокация
Армяне обстреляли санитарную машину, подбиравшую тела армянских солдат - очередная провокация
В Суговушане обстрелу подвергся санитарный автомобиль, подбиравший тела армянских военных.
Об этом в воскресенье сказали Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.
"Санитарный автомобиль с белым флагом на нем, подбиравший тела армянских военных на территории Суговушана, был подвергнут со стороны ВС Армении обстрелу. В результате несколько военнослужащих медицинской службы получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
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