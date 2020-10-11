Армяне обстреляли санитарную машину, подбиравшую тела армянских солдат

В Суговушане обстрелу подвергся санитарный автомобиль, подбиравший тела армянских военных.

Об этом в воскресенье сказали Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Санитарный автомобиль с белым флагом на нем, подбиравший тела армянских военных на территории Суговушана, был подвергнут со стороны ВС Армении обстрелу. В результате несколько военнослужащих медицинской службы получили тяжелые ранения", - говорится в сообщении.