Али Ахмедов: Кровь убитых в Гяндже невинных людей не останется неотомщенной

"Кровь невинных людей, убитых в Гяндже, не должна оставаться и не останется неотомщенной".

Как сообщает Day.Az, об этом на официальной странице в Facebook написал заместитель премьер-министра, заместитель председателя Партии "Ени Азербайджан" - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Заместитель премьер-министра отметил, что ракетный обстрел с территории Армении жилого дома в Гяндже, убийство большого числа мирных жителей - это предел вандализма и зверства: "Зверства армян в Гяндже являются наглядным примером тому. Посредники должны дать необходимую оценку вандализму оккупационной Армении".