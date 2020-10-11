Армяне ночью бомбят мирных азербайджанцев

Многие российские СМИ, управляемые армянами, превратились в оружие армянской лжепропаганды. В то время, как ВС Армении бомбят города и мирное население Азербайджана, в российских СМИ армяне, захватившие российское информационное пространство, распространяют прямо противоположную информацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, в ночь на 11 октября армянские вооруженные силы нарушили гуманитарное перемирие и подвергли ракетному обстрелу второй после столицы крупный город Азербайджана - Гянджу. Разбомбили четырехэтажное жилое здание, много погибших и раненых среди мирного населения, в том числе погибшие дети.

Это армянский фашизм в современной интерпретации. Россияне, победившие фашизм, молчат. Мы что же, будем молчать, когда они поставят памятник своему фашисту Гарегину Нжде уже не только в Армавире, но и в Москве на Красной площади?!

В это время армянские провокаторы, засевшие в российских СМИ, Маргарита Симоньян и Арам Габрелянов в первых рядах, используют авторитетные российские СМИ для ведения информационный войны против другого государства и дезинформируют российскую аудиторию.

Подконтрольные Симоньян российские государственные ресурсы РИА Новости и агентство Sputnik распространяют дезнформацию, превратившись в информационные платформы Минобороны Армении.

Арам Габрелянов, плюющий в лицо и писающий на блоггера Пегова, снарядил последнего транслировать ложь из Карабаха.

Вот эти армянские лица и есть сегодня лицо российских СМИ. Позор!

Армянское лобби, связанное с глобалистами, подчинило и девальвировало не только российские СМИ, но и российскую дипломатию, которая тоже находится под контролем армян.

Армяне наплевали на иницитиаву президента России Владимира Путина, предложившего ввести режим прекращения огня в гуманитарных целях. Ереван показал, что Россия им не указ, так как Пашинян принимает приказы от Сороса. А Сорос и Ко зинтересованы в создании хаоса у российских границ. Потому что Россия следующая.

А армянское лобби России помогает врагам России.

Как стало известно, вчера российские армяне, включая олигархов Самвела Карапетяна, того самого, который избивает москвичей, и Рубена Вартаняна, который недавно приказывал Путину вступить в войну на стороне Армении, передали в Ереван в рамках гуманитарной помощи, доставляемой гражданскими авиалиниями, новые ракеты "Смерч".

Сегодня российским "Смерчем" армяне убивают азербайджанских детей, а российские, то есть уже армянские СМИ, врут россиянам, что "страдают" армяне. Точно так же они сейчас "страдают" в Сочи, а через несколько десятков лет россияне вспомнят о Карабахе, когда будут спрашивать разрешение у армян, чтобы приехать в Сочи.

А потому долой Симоньян, Габрелянова и прочих врагов России!!