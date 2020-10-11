"Там где мы, евреям делать нечего!" - армянское напоминание Владимиру Соловьеву
Армянофил-провокатор Владимир Соловьев продолжает наживаться на войне в Карабахе. Каждый вечер - а иногда и несколько раз в день в своих эфирах на радио, YouTube и российском телеэфире он продолжает оправдывать армянскую агрессию против нашей страны.
Недавно он зашел настолько далеко, что опозорился в прямом эфире шоу "Полный контакт", показав ролик, на котором показаны "военные действия в Нагорном Карабахе" - а видео это оказалось кадрами из компьютерной игры.
Каждый его эфир по Карабаху - это армянские фамилии "экспертов" и депутатов", истерики и крики, и все это - с поддакиваниями и театральными ужимками Соловьева. Забыл, забыл Соловьев любимую поговорку армян - "там где есть армянин, еврею делать нечего". Как бы он ни выкручивался, как бы не юлил перед армянами - очевидно, небесплатно - кончится все это плохо, в первую очередь для него самого.
Армянский национализм - он направлен не только против азербайджанцев, или турок, он направлен против ВСЕХ вообще. И против русских, и против евреев, и против всех, кто попадется на пути реализации их фашистской идеологии.
Хорошо бы Соловьеву наконец-то это понять. Все как в той истории - когда армяне против азербайджанцев, он молчит о правде, о справедливой борьбе нашей страны против оккупации. А что будет, когда армянские националисты выберут своей мишенью уже его, Соловьева?
Э. Ибрагимов
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