Минобороны Азербайджана распространило заявление

Армянские вооруженные силы, не соблюдая режим гуманитарного перемирия, продолжают подвергать ракетному и артиллерийскому обстрелу города и села Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что 10 и 11 октября в разное время оккупационные войска обстреляли города Гянджа и Мингячевир, а также села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джабраильского районов. В результате обстрелов имеются многочисленные потери среди мирного населения, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный ущерб.

Ответственность за обострение ситуации в регионе полностью лежит на политическом и военном руководстве Армении.