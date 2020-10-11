Армения повторяет в Гяндже ходжалинский геноцид

Ракетный обстрел Гянджи этой ночью - новый акт геноцида против азербайджанского народа, свидетелями которого мы стали после Ходжалинской трагедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в воскресенье сказал израильский политтехнолог Юрий Бочаров.

"Этой ночью город Гянджа подвергся ракетному обстрелу. Разрушены жилые дома, вновь погибли мирные люди, а мировая общественность отделывается лишь пафосными и риторическими осуждениями, при этом вообще не говорит об армянской агрессии, а лишь призывает стороны к переговорам. Но стоит ли вести переговоры со стороной, которая вот уже тридцать лет их не просто игнорирует, а передергивая факты и перевирая их, делает свое черное дело", - сказал Бочаров.

Он подчеркнул, что нет смысла в очередной раз осуждать агрессию и политику вандализма и варварства Армении в отношении мирного населения Азербайджана, так как просто слова сегодня уже ничего не решают.

"Это вновь акт геноцида против азербайджанского народа, свидетелями которого мы стали после Ходжалинской трагедии. Но я уверен, что когда-нибудь мы еще станем участниками и свидетелями собственного "нюрнбергского процесса", который осудит армянских палачей и воздаст по заслугам тем, кто убивал, тем, кто отдавал приказы, и тем, кто в угоду личной корысти финансировал эту агрессию. Но все это будет только лишь после окончательной победы Азербайджана", - сказал Бочаров.

Он добавил, что азербайджанская армия просто обязана довести эту благородную миссию до конца, несмотря на потери, и все понимают, что если армия ведет боевые действия на собственной земле, то она ведет освободительную войну, и никто не имеет права ее осуждать.

Отметим, что в результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в два часа ночи 11 октября жилого многоквартирного здания в Гяндже - отдаленном от зоны боевых действий втором по величине городе Азербайджана, погибли девять человек, включая четырех женщин.