Последние сутки на фоне разгрома и деморализации армянской армии на фронте и бегства их солдат стали поступать крайне странные заявления главаря сепаратистов Араика Арутюняна.

Арутюнян то говорит о "геноциде", причем обвиняет в нем даже Израиль (!), то призывает весь мир признать "независимость" Нагорного Карабаха - и это только за полдня. Что происходит?

Между тем, как пишут армянские телеграм-каналы, все дело в банальном пьянстве Артуюняна. С момента начала войны его чаще видят с бутылкой, чем с картами или рацией. Армяне пишут, что Арутюнян "пьет не просыхая", раздает странные, часто противоречащие друг другу указания, занимается рукоприкладством в отношении подчиненных.

"Он ходит и орет, что ве пропало, и история ему этого не простит", - говорят армянские СМИ.

Источники отмечают, что помимо стандартного набора виновных "Азербайджан-Турция-Израиль", Арутюнян также обвиняет Пашиняна в том, что война проиграна, и грозит застрелиться, чтобы оставить его один на один с разгневанными армянами.

Армяне убедились в том, что никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути. Это поняли и пьяный Араик, и заика Пашинян. У Еревана теперь нет другого выбора: придется либо отдавать оставшиеся пока под оккупацией земли, либо снова придется бежать под ударами азербайджанской армии. Территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена в любом случае.