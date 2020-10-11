Эльчин Амирбеков: Против Армении должны быть введены санкции

Против Армении должны быть введены санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на пресс-конференции в Гяндже.

По его словам, если мировое сообщество просит дать шанс армянам, то Азербайджан дал им этот шанс.

"Однако эти провокации Армении доказывают, что они не хотят им воспользоваться. В первую очередь международные организации должны осудить это нападение и ввести санкции против Армении", - сказал Амирбеков.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.