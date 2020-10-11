Армения нацелена на расширение масштаба военных действий – МИД Турции
Турция осуждает ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает в воскресенье Day.Az.
"Обстрел Гянджи, который находится в 100 км от зоны нагорно-карабахского конфликта, говорит о том, что Армения нацелена на расширение масштаба военных действий. Обстрел Гянджи еще раз доказывает, что Армения не нацелена на мир и не имеет представления о том, что означает прекращение огня. Данный факт является наглядным примером оккупационной политики Армении", - говорится в заявлении.
Международное сообщество должно немедленно остановить действия Армении, отметили в МИД.
"Турция еще раз заявляет о своей поддержке Азербайджана", - говорится в заявлении.
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