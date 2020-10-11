Турция осуждает ракетный обстрел азербайджанского города Гянджа.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает в воскресенье Day.Az.

"Обстрел Гянджи, который находится в 100 км от зоны нагорно-карабахского конфликта, говорит о том, что Армения нацелена на расширение масштаба военных действий. Обстрел Гянджи еще раз доказывает, что Армения не нацелена на мир и не имеет представления о том, что означает прекращение огня. Данный факт является наглядным примером оккупационной политики Армении", - говорится в заявлении.

Международное сообщество должно немедленно остановить действия Армении, отметили в МИД.

"Турция еще раз заявляет о своей поддержке Азербайджана", - говорится в заявлении.