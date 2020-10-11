Пособники Армении должны осудить обстрел Гянджи

Азербайджан принял гуманитарный режим прекращения огня, чтобы показать международному сообществу, что не хочет решения вопроса только войной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Однако Армения не хочет воспользоваться этим шансом, добавил он.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.

"Хочу отметить, что страны-сопредседатели и те, кто поддерживает Армению, должны осудить этот акт и ввести санкции против нее. Эта провокация со стороны Армении является преступлением".