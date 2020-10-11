Ракетный удар по спящему городу – это акт международного терроризма

Ракетные атаки на мирных жителей Азербайджана нужно квалифицировать как акт международного терроризма.

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он отметил, что в условиях, когда достигнуто соглашение о прекращении огня, ракетный удар по спящему мирному азербайджанскому городу - это уже не военное преступление, это акт международного терроризма. "Необходимо реагировать на это, потому что в данном случае позиция Министерства обороны Армении, которое заявило, что все это не соответствует действительности, настолько цинично, что даже честно говоря, нет слов. Одно дело, когда солдаты гибнут на поле боя, другое дело, когда осуществляется ракетный удар по спящему городу. Это беспрецедентное событие", - указал российский эксперт, передает Day.Az.

И.Коротченко подчеркнул, что после московских договоренностей наряду с сомнениями была и надежда на сохранение перемирия. "Хотелось бы рассчитывать, что реакция Азербайджана на ракетные удары по мирным городам будет прежде всего дипломатической. Но еще раз подчеркиваю, что своими действиями Ереван игнорирует соглашение, подписанное в Москве", - сказал эксперт.

Он напомнил, что в московском соглашении речь шла о субстантивных переговорах. "Какие сейчас субстантивные переговоры, когда наносятся ракетные удары?! Я не знаю какая будет реакция официального Баку, но ситуация выглядит абсолютно тупиковой. Потому что с одной стороны ракетные удары, а с другой стороны Азербайджан будет выполнять условия перемирия? Думаю, должно быть жесткое международное давление на Армению", - добавил И.Коротченко.