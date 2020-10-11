Азербайджан атаковал ВС Армении с воздуха

Противник понес тяжелые потери в результате ударов, нанесенных с воздуха Военно-воздушными силами Азербайджана по подразделениям 41-го отдельного артиллерийского полка вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Противник, понесший большое количество потерь в живой силе и военной технике, был вынужден бежать с поля боя.