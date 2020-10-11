Президент Ильхам Алиев об атаках на Гянджу: Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!

Военное и политическое руководство Армении несет ответственность за свои преступления. Азербайджанская сторона даст на все это достойный ответ!

Как передает Day.Az, об этом написал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Армения грубо нарушила режим прекращения огня, выпустила ракеты по гражданскому населению в Гяндже. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций", - подчеркнул глава государства.