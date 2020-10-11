Армения применяет против мирных азербайджанцев запрещенные виды оружия

Целенаправленному убийству граждан Азербайджана, особенно детей и женщин, совершенному вооруженными силами Армении с применением баллистических ракет, должна быть дана соответствующая оценка Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, Советом Европы, Организацией исламского сотрудничества и другими организациями - как нарушение международного права и международных гуманитарных принципов.

Об этом сказал Trend доктор философии по праву, член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Эльгюн Сафаров, передает Day.Az.

По его словам, для этого правительство Азербайджана подготовит специальные отчеты и представит их в международные организации. В то же время необходимо направить эти документы в международный военный трибунал, который в будущем будет создан.

"Азербайджан может представить предложение о создании в рамках ООН специальной комиссии для подготовки отчета, подтверждающего недавний целенаправленный обстрел мирных жителей, детей и женщин армянскими войсками. Для этого будут использованы документы, подготовленные Генеральной прокуратурой, Уполномоченным по правам человека, министерством иностранных дел, Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей и другими организациями в связи с военными преступлениями против гражданского населения и против человечности", - отметил Сафаров.

Член Комитета ООН добавил, что преступления Армении против мирного населения Азербайджана касаются не только конфликта между двумя странами. Это также имеет прямое влияние на региональную безопасность.

Юрист отметил, что правительство Азербайджана принимает важные меры для обеспечения безопасности, стабильности психологического состояния, доступа к водным и коммунальным ресурсам населения на границе и на линии соприкосновения. Но, несмотря на это, вооруженные силы Армении бомбят школы, дома, детские сады, больницы и другие гражданские объекты. В результате нападений Армении жизнь и здоровье детей, женщин, пожилых людей и инвалидов в этих регионах и городах находится под угрозой, а их психологическое состояние в напряженности. Психологи и социальные работники должны работать с пострадавшим населением в течение длительного времени, а их безопасность и здоровье должны быть обеспечены.

"В рамках этой агрессии уже в 1992-1994 годах правительство Армении применяло против азербайджанского населения токсичное, бактериологическое и другие запрещенные виды оружия. Недавно было зарегистрировано применение вооруженными силами Армении кассетных бомб и отравляющих газов в нарушение международных гуманитарных норм", - сказал Сафаров.

"Азербайджан принял и принимает все необходимые меры для обеспечения международной безопасности и мира. Однако, фактам нарушения переговоров вооруженными силами Армении, применению запрещенного оружия и постоянным бомбардировкам мирного населения необходимо дать правовую оценку на международном уровне", - добавил Член комитета ООН.