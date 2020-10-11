Чавушоглу Лаврову: Предупредите Армению

Между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор в связи с нарушением Арменией гуманитарного режима прекращения огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информация распространена Министерством иностранных дел Турции.

Сообщается, что Мевлют Чавушоглу попросил своего российского коллегу предупредить армян относительно соблюдения решения о перемирии.