Разгром, который устраивает армянской армии Азербайджан, заставил Пашиняна вновь ползти к Москве.

Как передает Day.Az, ТАСС сообщил, что глава армянского МИД Зограб Мнацаканян срочно летит этой ночью в Москву.

Утверждается, что это официальный визит, о котором было объявлено еще до трехсторонней встречи, но несомненно, что отправляет Мнацаканяна туда лично Никол Пашинян.

Армянская армия несет тяжелые потери на фронте, оставляя позиции, бросая технику и знамена. Тяжелые удары, которые несет Армения и на военном, и на дипломатическом фронте, уже много раз заставили ставленника Сороса Пашиняна ползти на коленках к Москве и умолять спасти его режим от уничтожения.