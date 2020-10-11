https://news.day.az/politics/1278798.html Армения - это уже глобальная проблема - Мустафа Шентоп
Армения - это уже глобальная проблема - Мустафа Шентоп
"Армения - это уже глобальная проблема".
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter написал председатель Великого Национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп.
Он отметил, что, несмотря на принятое в Москве соглашение о перемирии, Армения продолжает атаки, нацеленные на гражданских лиц: "Эти атаки являются военными преступлениями, поскольку нацелены непосредственно на гражданское население, и должны быть осуждены".
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