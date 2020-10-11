"Армения - это уже глобальная проблема".

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в Twitter написал председатель Великого Национального собрания Турции (парламента) Мустафа Шентоп.

Он отметил, что, несмотря на принятое в Москве соглашение о перемирии, Армения продолжает атаки, нацеленные на гражданских лиц: "Эти атаки являются военными преступлениями, поскольку нацелены непосредственно на гражданское население, и должны быть осуждены".