Руководство Армении, не стыдясь, пытается оправдать свои военные преступления

Вот уже несколько дней как мировые информационные агентства передают новости из зоны, как некогда было мягко обозначено дипломатами, замороженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Тлеющий вот уже почти 30 лет один из самых кровопролитных конфликтов, положивший начало развалу могущественной страны - СССР, исторически заклейменной руководителем флагмана "холодной войны" как "империя зла", вспыхнул вновь, но уже на совсем другом, ранее невообразимом с точки зрения военного ремесла, уровне применения средств, направленных на одно - причинить больший вред противоположной стороне.

На войне как на войне.

Человечество после самой беспощадной войны 20 столетия договорилось о системе безопасности стран. Очертили права и обязанности государств и руководителей этих государств по ответственности как перед собственным народом, так и перед мировым правопорядком.

Мировые державы создали орган ООН как инструмент правового регулирования межгосударственных конфликтов, и пусть не совсем справедливый, но все же действенный механизм претворения этих решений - Совет Безопасности ООН.

Страны подписали Конвенции о правах человека, Геноциде, Мире, Женевские протоколы, была разработана такая область права, как гуманитарное право.

За соблюдением этих конвенций следили многочисленные неправительственные организации, к решению которых прислушивались международные организации.

Человечество жило относительно спокойно, так называемое ядерное сдерживание составляло сердцевину международного правопорядка.

Подпитываясь националистическими лозунгами о "древнеизбранности", "исторической ущемленности", "жертвенности", кучка далеких от права и гуманизма преступников объявила о национальной несовместимости народов, о величии одних и несостоятельности других и руководствовалась этим при физическом уничтожении, глумлении над мирными соседями, что привело к трагедиям Ходжалы, Гарадаглы, миллионной армии беженцев с исторических, насиженных земель.

И политики, чередуясь и на протяжении почти 30 лет выбрасывая в урну решения международных институтов безопасности, наблюдают эту правовую, национальную, гуманитарную катастрофу, мягко обозначая ее замороженным конфликтом. Постыдно уходя от ее истинного правового названия - оккупации!

Беспрерывно продолжая провокации, опьянённая своей безнаказанностью Армения, как шакал из известного произведения Редьярда Киплинга, все наглее и наглее раскрывала свою изначальную суть - опасного проходимца.

И вот этот конфликт разморожен.

На место дипломатов, по решению Главнокомандующего, заступила Армия.

Новая Армия. Армия 21-го столетия. Вооруженная сверхсовременным, могущественным оружием, а самое главное, мотивированная восстановлением правового режима для всех, в том числе и граждан других национальностей, по образцу высокого доверия, дружбы и совместного созидательного проживания, процветания во имя Родины - Азербайджана!

Получая заслуженные удары по военным объектам, вооруженный до зубов военный преступник дает указание применять по далеким от линии военных действий мирным городам Гяндже, Мингячевиру, Агджабеди, Барде, пригороду столицы Баку удары баллистическими ракетами, установками "Смерч", "Точка-У", имеющимися в распоряжении всеми видами оружия массового поражения.

Высокопоставленные должностные лица Армении, не стыдясь, оправдывают эти военные преступления тем, что хотят тем самым посеять хаос, страх в Азербайджане.

Но всякому беспределу приходит конец.

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg