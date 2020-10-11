Гнусная Армения нападает на мирное население именно ночью

Несмотря на объявление о прекращении огня по гуманитарным соображениям со вчерашнего дня, армянская сторона-агрессор продолжает нарушать режим прекращения огня, подвергая ракетному обстрелу гражданское население и объекты инфраструктуры Азербайджана.

Об этом в воскресенье сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, ракетные обстрелы гражданского населения Азербайджана посреди ночи в Гяндже, Мингячевире, других городах и районах Азербайджана являются очередным проявлением армянского варварства и вандализма.

"По своему гнусному обыкновению армянские ВС нападают на мирное население именно ночью. И Ходжалинский геноцид был совершен армянскими варварами тоже ночью. По аналогичному сценарию Армения продолжает свою политику геноцида против нашего народа. В результате ракетного обстрела центрального района Гянджи погибли девять человек, включая четырех женщин, свыше 34 человек получили ранения, в том число шесть детей", - сказала Гасанова.

Она отметила, что данное деяние Армении - явный акт терроризма и международное преступление.

"Это не только военное преступление, но и тяжкое преступление против человечества. Насколько бесчеловечными нужно быть, чтобы стрелять ракетами по спящим детям. Это уму непостижимое зверство. Данные события вновь показали, что поднявшая террор до уровня государственной политики Армения представляет угрозу не только для региона, но и для всего мира. Для этой страны-агрессора нет понятия закона, права, человечности. Мировое сообщество, международные организации не должны занимать позицию наблюдателя, армянский террор должен быть остановлен, в противном случае это сделает армия Азербайджана, как и делала в течение последних десяти дней", - сказала депутат.