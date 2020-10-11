Азербайджану приходится воевать с лицемерами, фашистами и подонками

Азербайджану сегодня приходится воевать против фашистского режима, руководящего Арменией, рассказал в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор Day.Az Эмин Алиев, комментируя ракетную атаку ВС Армении на Гянджу, в результате которое погибли 9 мирных жителей.

"По сути, атака на Гянджу показывает сущность тех, с кем мы сейчас ведем боевые действия, насколько вероломны наши противники, насколько чуждо им все человеческое. В первую Карабахскую войну неоднократно были подобного рода инциденты, к примеру, Шуша была оккупирована на следующий день после заключения Тегеранского соглашения о перемирии", - прежде всего напомнил он, что история с атаками на мирное азербайджанское население повторяется.

"Что касается нынешней атаки, я более чем уверен, что это очередная провокация Еревана, которые таким образом пытается по-прежнему спровоцировать Азербайджан на нанесение непропорционального ответа. Именно поэтому, как только что заявил в Твиттере президент Ильхам Алиев, удар был нанесен из города Варденис, то есть с территории Республики Армения. Подобного рода атаки происходят уже не первый раз. Цель простая - спровоцировать наши вооруженные силы на удар по территории Республики Армения, чтобы выставить себя жертвой и втянуть в этой конфликт ОДКБ. Мы же помним заявления Владимира Владимировича Путина о том, что Россия готова выполнять свои союзнические обязательства перед Республикой Армения в рамках соглашения ОДКБ, но бои идут не на территории Республики Армения. Поэтому они и стреляют со своих земель, чтобы втянуть Россию войну", - пояснил Эмин Алиев.

Сам удар по мирным жителям Гянджи эксперт охарактеризовал как военное преступление и подлость. "Удар был нанесен, несмотря на заключенное перемирие. Таким образом, лидеры армянской стороны, я имею ввиду Никола Пашиняна, его марионетку на оккупированных землях Араика Арутюняна и прочих их деятелей, еще раз показали, что Азербайджану приходится воевать не с достойным противником, не с воинами, а с лицемерами, фашистами и подонками, которые способны на следующую ночь после 10-часовых переговоров, где они буквально умоляли о перемирии, нанести удар по спящим людям, по детям. Погибли 9 человек, почти 40 ранены, в том числе множество детей. Это обычные мирные жители, вчера они легли спать, а сегодня проснулись от того, что на их дом упала ракета", - обратил внимание главный редактор Day.az.

"Как бы армянские официальные власти ни опровергали свою вину, как бы ни отрицали факт удара, уйти от ответственности им не удастся. С одной стороны, я уверен, что наше государство и наши вооруженные силы не отреагируют на провокацию так, как желает Ереван. С другой стороны, я точно так же уверен, что армянские вооруженные силы в самое ближайшее время получат максимально достойный ответ от азербайджанской армии, которая не оставит подобные преступления без ответа", - добавил Эмин Алиев.

Эксперт подчеркнул, что происходящее укладывается в стандартную тактику преступной власти в Ереване. "С 90-х мы видим одно и то же. Во-первых, Ереван максимально тянет время, устраивает переговоры, но затягивает их, пользуясь этим временем для того, чтобы перегруппироваться, подтянуть военные резервы, усыпить бдительность Баку. Расчет понятен: заключая перемирие, Азербайджан полагает, что делает это с цивилизованными людьми, а не фашистами, соглашается на то, что нужно забрать погибших, обменяться пленными, вылечить раненых - это же вопрос гуманизма - но тут же получает удар по мирному населению, потому что руководству Армении на гуманизм плевать. За 30 лет мы не раз сталкивались с подобным, к сожалению", - сообщил он, заключив, что подобному фашизму на Южном Кавказе время положить конец.