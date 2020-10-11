Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции.

Сообщается, что в ходе беседы министры обменялись мнениями о нарушении Арменией перемирия.