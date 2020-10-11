https://news.day.az/politics/1278805.html Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор
Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции.
Сообщается, что в ходе беседы министры обменялись мнениями о нарушении Арменией перемирия.
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