Францию проинформировали о военных преступлениях Армении против мирного населения Азербайджана

11 октября текущего года по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов проинформировал Висконти о том, что азербайджанские гражданские лица и объекты подвергались намеренному обстрелу со стороны Армении и после вступления в силу режима гуманитарного перемирия.

Министр подчеркнул, что полная ответственность за ситуацию в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти выразил сожаление в связи с ситуацией и подчеркнул важность обеспечения прекращения огня.