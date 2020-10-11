Джейхун Байрамов и Игорь Попов обсудили ракетный обстрел Гянджи ВС Армении

Сегодня по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы МИД, Дж.Байрамов проинформировал противоположную сторону о том, что Армения продолжает преднамеренно обстреливать азербайджанское гражданское население и гражданские объекты даже после объявления гуманитарного перерыва. Министр сообщил о том, что через несколько часов после достижения договоренности о гуманитарном перемирии ВС Армении предприняли попытку атаки в Гадрутском и Джабраильском направлениях фронта, об обстреле армянской армией санитарной машиной, подбиравшей с поля боя тела армянских солдат и ракетном обстреле ВС Армении второго по величине города Азербайджана Гянджи, расположенного вдали от линии соприкосновения войск. Министр подчеркнул, что в результате ракетной атаки Гянджи погибли 9 мирных жителей, среди которых есть и дети, получили ранения 35 человек.

Министр отметил, что вся ответственность за ситуацию, сложившуюся в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ И.Попов выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и подчеркнул важность соблюдения условий Московского соглашения.