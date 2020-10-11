Хикмет Гаджиев: Если Армения продолжит эти действия, Азербайджан примет ответные меры в соответствии с международным правом

Если Армения продолжит эти действия, Азербайджан примет ответные меры в соответствии с международным правом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что Гянджа находится далеко от линии соприкосновения: "Армения обстреляла Гянджу из Варденисского района. Гянджа - город с густонаселенным населением. В результате обстрела среди гражданского населения есть много погибших и раненых. Армения использовала ракетную систему "Точка-У". Эти ракеты обладают большой разрушительной силой".

Помощник Президента Азербайджана отметил, что обстрел такой ракетой густонаселенной территории имеет цель уничтожения большого количества людей. Он отметил, что это противоречит достигнутому в Москве соглашению о режиме гуманитарного перемирия: "Азербайджан соблюдал режим гуманитарного перемирия, а Армения совершила акт вандализма против гражданского населения. Международные организации должны оказывать политическое давление на Армению. Армения завозит новое оружие, используя как черный рынок, так и гражданские самолеты. Это полностью противоречит и международным правилам гражданской авиации".

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан продемонстрировал приверженность урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ. Он отметил, что если Армения продолжит свои действия, то Азербайджан примет ответные меры в соответствии с международным правом: "Мы ведем борьбу с вооруженными силами Армении, гражданское население не является нашей мишенью. Военные должны воевать на поле боя, а не воевать против гражданского населения".