Эльчин Амирбеков: Международные организации должны оказать давление на Армению, нужно пресечь атаки

В соответствии с договоренностью, достигнутой в Москве, Азербайджан продемонстрировал свою приверженность мирному урегулированию конфликта. Но Армения продолжает атаковать даже гражданское население.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге, организованном для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей действующих в нашей стране международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

Он отметил, что минувшей ночью Армения подвергла бомбардировке Гянджу: "Это показало, что Армения не желает мирного урегулирования конфликта. Считаю, что в этом вопросе международные организации должны оказать давление на правительство Армении, нужно пресечь атаки Армении".