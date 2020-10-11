Начальник управления МО: Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права

"С 27 сентября начались широкомасштабные провокации Армении против Азербайджана".

Как сообщает АПА, об этом сегодня на брифинге, организованном для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей действующих в нашей стране международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал начальник Управления по военному сотрудничеству Министерства обороны, генерал-майор Гусейн Махмудов.

Он подчеркнул, что Азербайджан перешел в контрнаступление для обеспечения безопасности своих граждан: "Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права. Армянская армия обстреливает только армянскую военную технику, а армянская сторона обстреливает мирное население Азербайджана, даже подвергает ракетному обстрелу города, расположенные вдали от линии соприкосновения войск".

Махмудов отметил, что сегодня Армения подвергла ракетному обстрелу один из древнейших и крупнейших городов Азербайджана Гянджу, в результате этого погибли и получили ранения значительное число гражданских лиц.

Контрнаступление осуществляется в рамках норм международного права".