Армения нацеливается и на энергетическую инфраструктуру, что создает угрозу для других стран

Эти действия Армении представляют большую угрозу региональному миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге для аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК) в нашей стране сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что Азербайджан ведет войну в рамках своих суверенных территорий: "Армения же, используя свою территорию, обстреливает азербайджанские города. Армения нацеливается и на энергетическую инфраструктуру, что создает угрозу не только для Азербайджана, но и для других стран".