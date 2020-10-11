Харами-дюзю и село Юхары Гиямеддинли под интенсивным обстрелом из тяжелой артиллерии ВС Армении

Вооруженные силы Армении продолжают террористические действия в отношении мирного гражданского населения, грубо нарушая требования объявленного с 12:00 10 октября 2020 года режима гуманитарного перемирия, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, сегодня около 17:00 вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу из тяжелой артиллерии территорию, именуемой Харами-дюзю и село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района, в результате разрыва боеприпасов был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.