Дмитрий Савельев: Недопустимо, когда мирные города и их жители становятся объектами атак

Очевидно что переход Нагорно-Карабахского конфликта в горячую фазу стал результатом действий официальных властей Армении, сорвавших переговорный процесс.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ заявил депутат Государственной думы РФ, руководитель группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

Депутат отметил, что все мировое сообщество с большим нетерпением ожидало, когда же из военной фазы конфликт перейдет в дипломатическую плоскость, когда перестанет литься кровь. "И вот наконец в Москве удалось достичь договоренности о прекращении огня. Этот дипломатический прорыв горячо приветствовался всем мировым сообществом, он внушил надежду на то, что справедливые требования Азербайджана будут наконец удовлетворены, оккупированные земли освобождены, беженцы вернутся в свои дома и начнется мирный процесс ендума по определению статуса Нагорного Карабаха", - сказал политик.

Д.Савельев выразил сожаление, что этим надеждам не дано было сбыться. "Обстрел Гянджи, теплого, красивого, дружелюбного города, при котором погибло девять человек, и еще 34 получили ранения, останется на совести официальной Армении. Сердце сжимается, когда на кадрах, выложенных в сеть после обстрела, видишь разрушенные дома. Недопустимо, когда мирные города и их жители становятся объектами атак. Подобные действия должны подвергнуться решительному осуждению со стороны мирового сообщества. Многострадальная земля Азербайджана ждет мира, необходимо, чтобы были приложены все дипломатические усилия к его достижению", - подчеркнул российский депутат.