https://news.day.az/politics/1278828.html В Суговушане расклеиваются листовки "Карабах - это Азербайджан" - новое видео из освобожденного села
В Суговушане расклеиваются листовки "Карабах - это Азербайджан" - новое видео из освобожденного села
Министерство обороны Азербайджана распространило новые кадры видеосъемки из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района.
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