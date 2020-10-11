В Суговушане расклеиваются листовки "Карабах - это Азербайджан"

Министерство обороны Азербайджана распространило новые кадры видеосъемки из освобожденного от оккупации села Суговушан Тертерского района.

Day.Az представляет вашему вниманию этот видеоматериал: