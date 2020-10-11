Джейхун Байрамов и глава МИД Саудовской Аравии провели телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Саудовской Аравии Файсалом бин Ферхан Аль Саудом 11 октября состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии выразил обеспокоенность напряженностью в регионе.

Министр Джейхун Байрамов предоставил коллеге подробную информацию об эскалации напряженности в регионе, в частности о том, что Армения целенаправленно берет под прицел мирное население и гражданскую инфраструктуру Азербайджана. Было отмечено, что после вступления в силу гуманитарного перемирия находящийся вдали от зоны боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа подвергся ракетному обстрелу со стороны ВС Армении, в результате чего погибли девять мирных граждан, получили ранения 34 человека, в том числе дети. Джейхун Байрамов подчеркнул, что обстрел мирных людей, жилых домов, гражданских объектов, медицинских работников в рамках агрессорской политики Армении в отношении Азербайджана является наглядным примером того, что эта страна игнорирует фундаментальные нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права и требования Женевских конвенций.

Глава МИД Саудовской Аравии вновь выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана, и отметил важность политического урегулирования конфликта.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность выполнения резолюций Совбеза ООН для обеспечения в регионе мира и безопасности.