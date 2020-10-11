Игорь Коротченко: Атака на Гянджу

Ракетный удар ВС Армении по Гяндже, в результате которого погибли 9 мирных жителей, не мог быть некой случайно военной ошибкой - это спланированный террористический акт либо военное преступление со стороны Еревана.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сегодня рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Это не просто грубейшее нарушение взятых на себя обязательств (через сутки после подписания Арменией соглашения о прекращении огня), но, в зависимости от трактовки, либо военное преступление, либо акт международного терроризма. Важно понимать, в чем особенность этого удара. Когда боевые действия ведутся с помощью артиллерии либо реактивных систем залпового огня, даже если огонь идет по военным целям, не исключено поражение невоенных целей из-за отклонения снарядов. Однако баллистическим ракетам, как те, что упали в Гяндже, вводится полетное задание, заранее записываются координаты места, по которому наносится удар. То есть эта атака на Гянджу - спланированная, подтвержденная и санкционированная со стороны военного командования Армении", - пояснил он.

"Таким образом, нет сомнений в том, что у военно-политического руководства Армении был умысел нанести удар именно по жилому району второго по величине города Азербайджана. Перемирие, заключенное с Азербайджаном, Ереван, по сути, уничтожил - причем цинично, запуская преднамеренные атаки по мирному азербайджанскому населению. Это не может быть оправдано, это необходимо расследовать и дальше привлекать организаторов атаки к международному суду. А шансы на мир теперь очень низкие, хотя еще и остались", - добавил Игорь Коротченко.

"Нужно прояснить вопрос, был ли автором этих ракетных ударов сам Никол Пашинян как верховный главнокомандующий или же решение принимали без него. Второй сценарий означает, что он потерял контроль над ситуацией в вооруженных силах. Если санкции на ракетную атаку давал непосредственно Пашинян, тогда он не отличается от людей, которые в Нюрнберге отвечали за содеянное во Второй Мировой войне в международном трибунале. Если Пашинян такую команду не давал, то вопрос, зависит ли от него хоть что-нибудь сейчас в поведении войск Армении? Нужно выяснить, кто отдал этот преступный приказ", - обратил внимание главный редактор журнала "Национальная оборона".

"В итоге, это не случайное попадание ракеты и не атак каких-либо "отрядов самообороны". Неквалифицированный персонал подобное оружие не может использовать в принципе. Ракеты были запущены непосредственно вооруженными силами Армении, и остается только расследовать, кто из членов военно-политического руководства отдал приказ - либо Пашинян, либо министр обороны Тоноян", - заключил военный эксперт.