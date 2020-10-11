Удар баллистической ракетой по Гяндже – акт геноцида

Удар баллистической ракетой по мирным жителям Гянджи - акт геноцида азербайджанского народа, учиненного ВС Армении, сказал сегодня Trend Life двукратный чемпион мира по каратэ, первый вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС Азербайджана, полковник Физули Мусаев, передает Day.Az.

Ракетное нападение было осуществлено из Варденисского района Армении. В результате атак ВС Армении с 27 октября убит 41, ранены 205 гражданских лиц. В непригодное состояние пришли 146 объектов гражданской инфраструктуры, 57 многоквартирных зданий, 1 165 частных жилых домов.

"Беспрецедентные акты вандализма и фашизма оккупационных сил Армении, обстрел мирных городов, находящихся далеко от Нагорного Карабаха, являются свидетельством жестокости и подлости, причем, происшедшее в период гуманитарного прекращения огня, заключенного в Москве главами МИД двух стран при посредничестве России. Это не только полное неуважение к международным нормам, но и агония правительства Армении и ее вооружённых сил, терпящих поражение в зоне боевых действий, которые бегут от наших солдат и офицеров, бросая всю технику. У них не хватает смелости противостоять нашим воинам, и подло обстреливают мирных жителей. Но я хочу спросить - почему международные структуры закрывают глаза и не реагируют на столь бесчеловечные акты? Почему они, призывая к прекращению огня, не говорят самого главного - вывести оккупационные войска ВС Армении с территории Азербайджана? Во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша славная армия продолжает освобождение оккупированных территорий страны, которая на протяжении около 30 лет находится под пятой армянских фашистов. Мы восстанавливаем свою территориальную целостность, хотя некоторые страны и международные структуры, в том числе зарубежные СМИ, стараются исказить происходящие события, распространяя ложь и потворствуя оккупантам. После Ходжалинской резни, учиненного армянскими сепаратистами и террористами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, это настоящий геноцид, когда жертвами становятся дети, старики и женщины. Как офицер и уроженец Гянджи, жду приказа, чтобы отправиться на фронт. Это Отечественная война, когда весь азербайджанский народ, независимо от национальности и вероисповедания, стоит на защите Родины! Светлая память нашим шехидам. Да здравствует наши герои! В самое ближайшее время мы освободим нашу страну от армянских оккупантов. Пусть знают все, кто покровительствует армянской хунте, что фашизм на нашей земле будет уничтожен!", - сказал Физули Мусаев.

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских Конвенций 1949-го года и дополнительных протоколов к ним, а также объявленный с 12:00 10 октября режим гуманитарного прекращения огня, продолжают свою террористическую деятельность,​ подвергая тяжёлому артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана. 11 октября, примерно в 02:00 армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине промышленный город Азербайджана - Гянджа. Армения выпустила по Гяндже ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У". По последним данным, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых дети.

На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.