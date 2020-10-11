Максим Шевченко: Когда Президент Ильхам Алиев потребовал у Макрона предъявить факты, тот начал нести околесицу

Азербайджанцев всегда стараются представить как слабовольных людей, которые не любят воевать. Вот армяне, якобы, боевые такие ребята. Вы, наверное, давно не видели азербайджанцев. Я могу сказать, что выросло целое поколение молодежи. Это подтянутые, образованные, подготовленные ребята, которые являются патриотами своей родины.

Как передает Day.Az, об этом заявил российский общественно-политический деятель Максим Шевченко:

"При этом, это не только тюрки-огузы Азербайджана. Это и талыши, и лезгины, и аварцы, и удины, и русские, и евреи, таты, и многие другие...Вот Армения мононациональная страна. Вы там вряд ли найдете каких-либо иностранцев, кроме журналистов...

Зачем Азербайджану сирийские боевики? У меня вопрос к главе службы внешней разведки Нарышкину. Или вы не понимаете, или вам докладывают неверно. Либо вы находитесь на подряде у союзников из ОДКБ, у армян что ли? Или Нарышкину так полюбилась Франция? Макрон повторил этот бред. Когда Президент Ильхам Алиев потребовал у него предъявить факты, Макрон понес какую-то околесицу.

Азербайджан является светским государством...А какую цивилизацию, собственно, представляем современное армянство? Гарик Мартиросян? Герои "Наша Раша", которую продюсировали армяне? Это ли их культура? Эту ли цивилизацию они защищают? Я думаю, что образованные, умные, цивилизованные армяне должны встать на позицию, чтобы прекратить войну", - отметил он.

По словам Шевченко Ханкенди находится в зоне боевых действий и его не обстреливают специально.

"Расстояние Ханкенди от линии фронта это дистанция гаубичного выстрела, или залпа из "Урагана" либо "Града". Вокруг Ханкенди базируется достаточно много армянских боевых подразделений, которые ведут огонь и получают ответ...Армяне нанесли целенаправленный удар по Гяндже, по мирному населению. Понимаете, в чем разница? Ханкенди это зона боевых действий, а руководство Армении бьет конкретно по Гяндже, Мингячевиру", - подчеркнул общественно политический деятель.