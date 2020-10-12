Международные организации позволили Армении возродить фашизм

Международные организации, лицемерно прикрывая свое долгосрочное бездействие пустыми резолюциями, помогли взрастить армянский фашизм, который становится сегодня новой угрозой глобальной безопасности.

При попустительстве международного сообщества армянский фашизм реинкарнируется в современной интерпретации и становится одной из самых позорных страниц и опасных угроз 21 века.

Сегодня, после введения режима прекращения огня, армянская сторона вероломно нарушила достигнутые в Москве договоренности, использовав паузу как возможность для ночных бомбардировок мирного населения азербайджанского города Гянджа. Более десяти человек погибли, включая детей, десятки раненых. Здесь прослеживается только одна аналогия - фашизм! Армянство выступает преемником идеологии и преступлений фашизма, пытаясь втянуть мир в Третью мировую войну. С территории Армении отдает приказ разжечь большую войну новый армянский фюрер, безумец и фашист - внук фашиста и прислужник Сороса Никол Пашинян. При этом военные преступления Армении прикрываются армянским лобби в широком информационном пространстве. СМИ ведущих стран мира, включая Россию и западный мир, превратились в инструмент армянской пропагандистской машины. Их главное оружие - наступательная, безграничная ложь.

Под прикрытием армянской информационной машины творятся преступления против человечности. Вчера Ходжалы, сегодня Гянджа, завтра - по всему миру. Армянский терроризм вышел на мировую арену. На счету армянства создание 13-ти опасных терористических организаций, действующих по всему миру. Они взрывали метро и аэропорты, устраняли дипломатов, преследовали гражданских лиц, журналистов. Сегодня они угрожают известному российскому журналисту Максиму Шевченко, собираясь "вырвать ему сердце".

В 90-х армяне, выступая инструментом внешних спецслужб, развязали войну и развалили СССР, захватили территории Азербайджана, создали сепаратистский режим в оккупированном азербайджанском Нагорном Карабахе, куда сегодня переселяют армянских боевиков, членов различных армянских террористических группировок из стран Ближнего Востока, и даже ряда европейских стран. Армянские фашисты поджигают дугу нестабильности по всему периметру границ постсоветских стран и ведущих региональных держав - России, Ирана, Турции. Политическое армянство выполняет заказ глобалистов по созданию хаоса и развязыванию войны в регионе.

ВС Армении отказываются покидать оккупированные территории Азербайджана, игнорируя резолюци СБ ООН, бомбят азербайджанские города и убивают мирное население Азербайджана, нарушая Женевские конвенции. И все это происходит при попустительстве международного сообщества. ООН демонстрирует свое бессилие, не предлагая механизмов принуждения армянского агрессора к миру. Четыре резолюции Совбеза ООН остались пустой бумажкой, скомканной армянскими террористами.

Мировые провокации и война в регионе не прекратятся, пока не будет сломан хребет армянской политической диаспоры, которая пустила щупальца по всему миру, поглощая систему государственного управления, дипломатические каналы, ресурсы, покупая ведущие мировые СМИ, втягивая с вои игры лидеров ряда государств. Например, президент Франции Макрон маргинализирован и низведен армянским лобби до уровня пиар-менеджера армянских интересов в Европе. Воими безответственными заявлениями в поддержку армянских сепаратистов глава крупной европейской страны девальвировал международное право, собственную репутацию как независимого политика и имидж Франции как сопредседателя МГ ОБСЕ и прогрессивного европейского государства.

Россия - второй сопредседатель Минской группы ОБСЕ отдала под полный контроль армянского лобби информационные ресурсы и другие ключевые направления системы государственного управления своей страны. Российские СМИ, управляемые армянством, бросили вызов даже Президенту России, игнорируя государственную позицию РФ и миротворческие инициативы Владимира Путина. Очевидно, что такие, как Соловьев, Симоньян, Габрелянов и остальные, втягивающие Россию в большую войну, служат не России, а внешним силам, заинтересованным в подрыве российских интересов. Армения, отказавшись от соблюдения режима прекращения огня, нанесла мощный имиджевый удар по позиции России как ведущей региональной державы, по российской дипломатии и авторитету лично Президента Путина. Более того, с территории России в момент гуманитарной паузы отправляется оружие стране-оккупанту, чтобы продлить войну и кровопролитие. В этих провокациях участвуют армянские олигархи России - Вартанян, Карапетян, Абрамян и другие.

Армения - член ОДКБ, стреляет ракетами "Смерч" по мирному населению, тем самым полностью уничтожая имидж этой организации. Вызывает разочарование позиция стран - членов ОДКБ. Члены ОДКБ безмолствуют, не поднимают вопрос об исключении из состава ОДКБ страны, ответственной за военные преступления, не применяют санкции или другие сдерживающие механизмы к официальному Еревану.

Не меньшую ответственность несут ООН, ОБСЕ и другие международные организации, ответственные за международную безопасность, которые поощрением армянской агрессии взлеляли очаг терроризма на Южном Кавказе. Сегодня армянский фашизм окреп и поднимает голову, транслируя угрозы всей системе международной безопасности. Времени очень мало, и если в ближайший месяц не остановить политическое армянство, мир получит Третью мировую войну.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az