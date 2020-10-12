Джейхун Байрамов провел брифинг для руководителей дипломатического корпуса в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел брифинг для руководителей дипломатического корпуса в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел.

На брифинге министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о том, что Армения, грубо нарушая московское соглашение о гуманитарном перемирии с 10 октября, целенаправленно подвергает обстрелу населенные пункты и мирных жителей Азербайджана. Было доведено до внимания, что Гянджа, второй по величине город Азербайджана, расположенный вдали от линии соприкосновения, после установления гуманитарного перемирия был подвергнут ракетному обстрелу вооруженных сил Армении, в результате которого погибли 9 мирных жителей, получили ранения 35 человек, включая детей.

Министр подчеркнул, что умышленный обстрел мирных жителей, домов, гражданских объектов, медработников в рамках агрессивной политики Армении против Азербайджана является ярким примером игнорирования страной-оккупантом фундаментальных норм международного права, в том числе международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

Призвав мировое сообщество и государства занять позицию, основанную на международном праве и справедливости, министр иностранных дел Джейхун Байрамов призвал их предпринять решительные шаги, чтобы заставить агрессорскую Армению соблюдать свои международные обязательства.