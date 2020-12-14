Социальная защита семей шехидов, ветеранов и военнослужащих продолжит быть приоритетом для Азербайджана

Азербайджанское государство считает своим приоритетом повышение благосостояния народа и каждого гражданина, обеспечение социальной защиты и достойного уровня граждан. Социальная защита семей шехидов, инвалидов войны, ветеранов и военнослужащих, а также улучшение их благосостояния является составной частью государственной политики в Азербайджане.

Об этом Day.Az сказала заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы.

По ее словам, правительство нашей страны принимает последовательные меры по оказанию финансовой поддержки вышеперечисленной категории людей, обеспечению их недвижимостью, автомобилями и улучшением их социального статуса.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на этих людей распространяется комплексная система социального обеспечения. Данная категория людей получает ежемесячные и единовременные пенсии Президента Азербайджанской Республикии, также реализуется множество других социальных программ, направленных на улучшение благосостояния этих граждан", - заявила наша собеседница.

Как подчеркнула парламентарий, рост экономической мощи Азербайджана создал условия как для укрепления обороноспособности страны, так и для обеспечения надежной социальной защиты военнослужащих.

Депутат напомнила, что после вступления в силу Закона Азербайджанской Республики от 20 мая 1997 года "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих" была сформирована нормативно-правовая база страховых выплат военнослужащим. Наследникам военнослужащих, погибших и пропавшими без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, выделяется единовременное пособие в размере 11 000 манатов.

"Этот Указ является ярким примером внимания и заботы Президента Ильхама Алиева о семьях и наследниках наших военнослужащих, которые пожертвовали жизнями для защиты территориальной целостности Азербайджана. Этот Указ является наглядным доказательством высокого уровня практической реализации лозунга "В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана", провозглашенного главой государства", - заключила Малахат Ибрагимгызы.

Абдул Керимханов