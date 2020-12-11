Канадский сенат принял шокирующее для армян решение

Как уже сообщалось, сенат Канады отверг проект резолюции о признании Нагорного Карабаха в качестве независимого государства.

Автором инициативы выступил армянский лоббист, сенатор-консерватор от Квебека, выходец из Греции Лео Хоусакос. Автор документа призывал осудить "агрессию" Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха и требовал полного запрета на любые формы поставок военной продукции в Турцию. Кроме того, предлагалось признание Нагорного Карабаха в качестве "государства".

Несмотря на масштабную пропагандистскую кампанию и постоянное апеллирование армян к премьеру Трюдо, резолюция не была принята. Против выступили 53 сенатора и только 16 проголосовали за.

Такой финал был очень неожиданным для армянской стороны. Судя по стенаниям, устроенным в соцсетях, армяне рассчитывали на другой результат. Ожидалось, что сенаторы Канады пойдут по пути французских коллег. Но канадские парламентарии оказались разумнее и прагматичнее и показали, что чтут международное право в отличие от членов сената Франции, поставивших армянские интересы выше национальных.

В середине ноября армянский национальный комитет Канады направил послание премьеру Джастину Трюдо с призывом признать сепаратистский режим и с требованием навсегда запретить продажу оружия Турции и Азербайджану.

"Движение 36 побеждено. Это грустный день для армянского народа. Их бросил Джастин Трюдо, который снова благоволит тирану. И еще печальнее, что сенаторы Трюдо решили поиграть в политику и отвернулись от армянской общины", - горестно написал в своем Twitter Хоусакос.

Армянский национальный комитет Канады на своей странице в Facebook выразил большое разочарование результатами голосования по "движению-36", раскритиковав сенаторов за нежелание "встать на сторону справедливости и правды".

Огромное разочарование армянской диаспоры можно наблюдать в комментариях к этому посту АНКК. Проживающие в Канаде армяне негодуют, требуют списки голосовавших, обещают не голосовать за Трюдо и грозят не платить налоги.

Зульфугар Ибрагимов